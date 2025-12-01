Ричмонд
Политтехнолог Петров заявил, что Зеленский объявит о своей отставке в Новый год

Украинский президент Владимир Зеленский может к Новому году подать в отставку. Такое мнение высказал политтехнолог Владимир Петров, написал в воскресенье, 30 ноября, Telegram-канал «Политика страны».

Он считает, глава Украины решил «всех послать» и объявить о своей отставке. Петров предположил, что до 15 декабря будет достигнут режим прекращения огня, а в новогоднюю ночь Зеленский обратится к украинцам и заявит, что покидает свой пост.

— Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет, — отметил политтехнолог, передает Lenta.ru.

В мире наступают «важные дни». С таким заявлением выступил 30 ноября Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Соединенные Штаты и Киев во время переговоров во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между РФ и Украиной. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.

