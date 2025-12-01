В ХМАО резко потеплеет до 0 градусов

«В ХМАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, −5 градусов, местами до −10. Во вторник и среду 2 и 3 декабря ожидается аналогичная погода», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры будут резко опускаться до −5, −10 градусов, а местами и до −20.