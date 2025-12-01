Стало известно, почему сотни малых городов могут исчезнуть с карты России

Долгосрочные данные об урбанизации показывают, что с 1950 по 2030 год население за пределами городов сократится на 36%. В то же время численность населения в городах с населением свыше полумиллиона увеличится на 25%. Большая часть жителей связывает комфортность жизни в своём городе с работой органов власти — местных, региональных и федеральных.