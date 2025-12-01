Стало известно, почему сотни малых городов могут исчезнуть с карты России

ВЦИОМ представил данные, согласно которым малые и моногорода в России находятся под угрозой исчезновения. Исследование фиксирует устойчивый отток населения и отсутствие притока новых жителей.
По выводам аналитиков, молодёжь массово уезжает, старшее поколение естественным образом сокращается, а число домохозяйств падает год от года. Эксперты подчёркивают: причины глубже, чем стремление к более высокой зарплате в крупных центрах. На решение о переезде влияют слабая инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности и отсутствие представлений о лучшем будущем на месте.
Молодые жители малых городов оценивают свои перспективы пессимистично. Для сравнения: в городах-миллионниках среди граждан 18−24 лет позитивно смотрят в будущее 53%. В малых населённых пунктах этот показатель составляет лишь 33%. При этом 38% россиян готовы рассмотреть переезд при условии более выгодного заработка.
Долгосрочные данные об урбанизации показывают, что с 1950 по 2030 год население за пределами городов сократится на 36%. В то же время численность населения в городах с населением свыше полумиллиона увеличится на 25%. Большая часть жителей связывает комфортность жизни в своём городе с работой органов власти — местных, региональных и федеральных.
Отдельно в исследовании отмечена роль туризма. Туристический город воспринимается как привлекательное место для жизни, что способствует росту населения. Более половины опрошенных выразили желание посетить промышленные предприятия в экскурсионном формате. Для малых городов основной вызов — правильно представить такие предложения и донести их до широкой аудитории.
Доклад подготовлен на основе экспертных интервью и фокус-групп, где были изучены экономические, социальные и градостроительные особенности конкретного муниципального округа. Специалисты выделили факторы, формирующие негативные тенденции, и обозначили направления, которые могут лечь в основу стратегии развития малых городов.
