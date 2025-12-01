Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел к представителям средств массовой информации с пластырем на запястье, на это обратили внимание журналисты в ходе встречи.
Прямоугольный пластырь телесного цвета был замечен на правой руке. Президент США сказал, что ему делали МРТ, но не назвал дату и причину медобследования.
Кроме того, Трампа с пластырем на запястье запечатлели при посадке на самолёт во Флориде.
Напомним, Трамп вернулся из штата Флорида в Вашингтон, он пообщался с представителями средств массовой информации на борту своего самолёта.
В пресс-службе Белого дома рассказали, что во время переговоров между представителями США и Украины во Флориде Трамп играл в гольф.
В феврале текущего года на тыльной стороне ладони Трампа был замечен большой синяк. В августе на правой руке президента Соединённых Штатов вновь заметили синяк, замаскированный плотным слоем тонального крема. В Белом доме синяки связывают с частными рукопожатиями и «использованием аспирина».
Ранее сообщалось, что Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема на руке.