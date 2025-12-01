Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье

В феврале текущего года на тыльной стороне ладони Трампа был замечен большой синяк. В августе на правой руке президента Соединённых Штатов вновь заметили синяк, замаскированный плотным слоем тонального крема. В Белом доме синяки связывают с частными рукопожатиями и «использованием аспирина».