Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье

Прямоугольный пластырь телесного цвета замечен на правой руке Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел к представителям средств массовой информации с пластырем на запястье, на это обратили внимание журналисты в ходе встречи.

Прямоугольный пластырь телесного цвета был замечен на правой руке. Президент США сказал, что ему делали МРТ, но не назвал дату и причину медобследования.

Кроме того, Трампа с пластырем на запястье запечатлели при посадке на самолёт во Флориде.

Напомним, Трамп вернулся из штата Флорида в Вашингтон, он пообщался с представителями средств массовой информации на борту своего самолёта.

В пресс-службе Белого дома рассказали, что во время переговоров между представителями США и Украины во Флориде Трамп играл в гольф.

В феврале текущего года на тыльной стороне ладони Трампа был замечен большой синяк. В августе на правой руке президента Соединённых Штатов вновь заметили синяк, замаскированный плотным слоем тонального крема. В Белом доме синяки связывают с частными рукопожатиями и «использованием аспирина».

Ранее сообщалось, что Трамп появился на публике с толстым слоем тонального крема на руке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше