Смерть после премьеры: в 56 лет умер один из близнецов-актеров Смирновых

В ночь на 28 ноября на 57-м году жизни скоропостижно скончался известный российский актер Вадим Смирнов — тот самый колоритный «браток» из культовых сериалов «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей». Его узнавали в лицо миллионы зрителей, а для близких его уход стал страшным и неожиданным ударом.
Ушел из жизни в расцвете.
Трагическую новость подтвердила агент актера Светлана Орлова.
«Вадим умер во сне. Накануне мы общались, он был в хорошей форме, в хорошем настроении, прислал мне фотографии. А 28 утром мне позвонил его брат-близнец Дима и сказал, что Вадика больше нет. Я просто в шоке. Спрашиваю, что случилось. Дима сказал, что умер во сне. Точно неизвестно пока, сердечный приступ или что-то другое», — поделилась Орлова.
Она отметила, что Вадим Смирнов никогда не жаловался на здоровье.
«Ребята держали себя в хорошей форме, занимались постоянно в спортзале. Это ужасная неожиданность, большая трагедия», — добавила агент.
Прощальный сеанс.
Буквально за несколько часов до смерти Вадима Смирнова прошла премьера его последнего фильма. Картина «Волчок» вышла в прокат 27 ноября, и именно с кадров с Вадимом Смирновым она начинается.
«В фильме “Волчок” снимались и Вадим, и его брат-близнец Дмитрий. Они приехать на премьеру 27 ноября не смогли, поэтому мы как раз вечером переписывались, я прислала видео с премьеры, где мы со съемочной группой в кинотеатре “Октябрь”. Вадик мне написал: “О, Светлана, поздравляю вас”», — рассказала Орлова.
По словам агента, не было никаких намеков на то, что через несколько часов произойдет непоправимое.
«А 28 утром мне звонит Дима. Я была уверена, что он хочет спросить, как прошла премьера. А он сообщил, что Вадима больше нет», — поделилась агент актеров.
Так фильм «Волчок» стал одной из последних картин, в которой сыграл Вадим Смирнов, и прощальным аккордом в его жизни.
Близнецы на экране и в жизни.
Широкая публика запомнила Вадима Смирнова по образам «братков», охранников и других характерных персонажей. Причем чаще всего он появлялся на экране в тандеме со своим братом-близнецом Дмитрием. Вместе они создали незабываемые дуэты в таких проектах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским». Их угрожающая внешность стала визитной карточкой, но, как оказалось, была совершенно обманчива.
«В их случае внешность обманчива. Они выглядят, как угрожающие ребята, а в душе очень добрые, ответственные, отличные парни. Съемки в кино не были их основной профессией. Дима сейчас занимается собаками, у него большая гостиница, передержка, причём таких настоящих больших собак. Вадик работал в охране с солидными людьми. Но если командировка на съемки, они всегда приезжали без капризов», — добавила Светлана Орлова.
Тяжелый удар для брата и семьи.
Смерть Вадима Смирнова стала тяжелым ударом для его брата-близнеца Дмитрия. Именно он обнаружил брата и теперь занимается организацией похорон. «Дима сейчас занимается похоронами Вадика, ему очень тяжело», — поделилась агент.
Агент также сообщила подробности о семье актера: «У Вадима сын уже взрослый, живёт отдельно. И девочка еще осталась, она маленькая, девять лет всего».
Когда пройдут похороны и что покажет вскрытие.
В связи с внезапностью смерти для установления точной причины будет проведено вскрытие.
«Я сегодня с Димой разговаривала, вскрытие, экспертиза будет 3 декабря, тогда точно установят, что произошло, сердце, тромб или что-то еще», — сообщила Светлана Орлова.
Прощание с актером предварительно назначено на 4 или 5 декабря.
«Он умер скоропостижно, поэтому сначала будет вскрытие, а уже потом похороны. Хоронить будут 4 или 5 декабря, позже будет известна точная дата», — уточнила агент.