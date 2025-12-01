Тело нашли соседи: как закончила свою жизнь олимпийская чемпионка Петрусева

«В 2023 году страна готовилась к празднованию юбилея Олимпиады в Сочи. И мы у себя в профсоюзной организации (ФНПР) также готовились. Среди мероприятий решили провести фотовыставку “Спорт для всех”. Возник вопрос: кто войдет в состав оргкомитета? Я сразу вспомнил о своей землячке — олимпийской чемпионке Наталье Петрусевой. Когда я позвонил Наташе, у нас завязался нескончаемый разговор о Павловском Посаде, о круге людей, с которыми мы были знакомы. Наговориться не могли. Как будто знали друг друга многие годы», — рассказал мужчина.