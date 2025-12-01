Тело нашли соседи: как закончила свою жизнь олимпийская чемпионка Петрусева

Олимпийская чемпионка 1980 года, советская конькобежка Наталья Петрусева умерла в пятницу 28 ноября. Тело великой спортсменки нашли ее соседи недалеко от дома. Ей было 70 лет.
Спортсменка, завоевавшая золото и бронзу на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде и две бронзовые медали в Сараево, осталась в памяти россиян и особенно жителей своего родного Павловского Посада не только как великая чемпионка, но и как удивительно добрый и простой человек.
Знакомые спортсменки рассказали aif.ru, чем она им запомнилась и какой была последняя встреча с чемпионкой.
Чемпионка, тренер и мама.
Родившаяся в подмосковном Павловском Посаде Петрусева с детства любила спорт, но долгое время не отличалась от своих сверстниц. В возрасте 14 лет будущая чемпионка начала серьезно заниматься скоростным бегом на коньках под руководством своего первого тренера Юрия Михайлова.
«Она очень уважала своего первого тренера Юрия Михайлова, не теряла с ним контакт. Потом попала в сборную, вышла замуж за конькобежца Анатолия Петрусева, он стал ее тренером», — рассказала знакомая спортсменки Елена Кружкова.
С будущим мужем Наталья познакомилась в 1971 году, когда поступила в институт. Спустя всего девять лет она достигла вершины спортивного Олимпа, завоевав золотую медаль на дистанции 1000 м и бронзу на 500 м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.
Четыре года спустя в Сараево она добавила в свою коллекцию еще две бронзовые награды на дистанциях 1000 м и 1500 м. После завершения карьеры спортсменки Петрусева посвятила себя тренерской работе.
В браке у пары появился сын Алексей, однако Анатолий и Наталья развелись в 1983 году. После этого Петрусева вышла замуж за тренера и конькобежца Владимира Комарова. Последний умер в июне 2018 года.
Простая и добрая.
Жители родного Павловского Посада сохранили теплые воспоминания о знаменитой землячке. Елена Кружкова рассказала, что Петрусева, учившаяся в третьей школе, всегда с радостью приезжала на юбилеи учебного заведения.
«На просьбы школы — она училась в третьей школе — всегда отзывалась и приезжала на юбилеи. Мы хотели пригласить ее на следующий год. Но вот так получилось… Очень жалко. Когда мы встречали ее в школе, мы с ней, естественно, узнавали друг друга, разговаривали, она была простым человеком до последних дней», — сказала она.
Последняя встреча и долгий разговор.
Еще один знакомый спортсменки Сергей Боровичев поделился воспоминаниями о последней встрече с чемпионкой.
«В 2023 году страна готовилась к празднованию юбилея Олимпиады в Сочи. И мы у себя в профсоюзной организации (ФНПР) также готовились. Среди мероприятий решили провести фотовыставку “Спорт для всех”. Возник вопрос: кто войдет в состав оргкомитета? Я сразу вспомнил о своей землячке — олимпийской чемпионке Наталье Петрусевой. Когда я позвонил Наташе, у нас завязался нескончаемый разговор о Павловском Посаде, о круге людей, с которыми мы были знакомы. Наговориться не могли. Как будто знали друг друга многие годы», — рассказал мужчина.
После этого они встретились. По словам Боровичева, общались они так, словно были закадычными друзьями.
«Она помогла нам в организации фотовыставки, отборе фоторабот, много рассказала о своем участии в конькобежном спорте. Ее отличало глубокое знание предмета, доброта, бескорыстное участие в работе. И вот сейчас ловлю себя на мысли, что говорю о ней в прошедшем времени. Как жаль, что уходят такие люди», — отметил он.
Улица имени Петрусевой.
Смерть спортсменки вызвала скорбь у всех, кто ее знал. Жители Павловского Посада предложили увековечить память чемпионки.
«Администрации и жителям нашего города надо бы подумать о названии улицы в честь спортсменки, где она родилась и жила», — предложил местный житель Сергей Майоров. Его поддержали знакомые и поклонники спортсменки.
Воспитанница чемпионки Людмила Дементьева поделилась своими воспоминаниями о покойной.
«Очень жаль ее. После ухода из спорта она не очень долго работала тренером. Я была в составе ее команды, московский центр олимпийской подготовки. С 1987 года, мне было 15 лет. Четыре года тренировалась», — отметила она.
По словам Елены Кружковой, жизнь чемпионки оборвалась совсем внезапно. Ее тело нашли соседи недалеко от дома. Что именно стало причиной смерти — пока не известно.