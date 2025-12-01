Ричмонд
В Омске на выходных окончательно «сломался» WhаtsApp*

Омичи активно жаловались на возникающие в популярном мессенджере сложности при отправках как звуковых, так и текстовых сообщений.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска пожаловались в редакцию на перебои в работе популярного мессенджера. По словам омичей проблемы с отправкой и получением сообщений возникали и раньше, но в последние два дня сбои оказались намного серьезнее.

«У меня только сегодня пришли важные сообщения, которые мне отправляли вчера, а сегодня сообщения вообще не уходят, висят часики», — сообщила омичка по имени Екатерина.

Также оказалось, что у многих омичей вообще перестали отправляться фотографии и видеофайлы:

«Сколько ни пытался отправить поздравительное голосовое сообщение своему другу из другого, но так оно и не ушло. Потом решил отправить фотографию открытки — и это тоже оказалось невозможным», — рассказал наш читатель по имени Олег.

Еще несколько человек, написавших в редакцию, сообщили что так и не смогли за минувшие выходные отправить своим знакомым видеофайлы. А у многих случился сбой даже при отправке текстовых сообщений.

Ранее «КП в Омске» уже сообщала о том, что с 24 ноября жители Омска ощутили сильный сбой в работе этого мессенджера.

*WhаtsАpp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.