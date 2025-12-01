В Китае разработали технологию получения питьевой воды из воздуха

В частности, была создана автономная станция, работающая на солнечной энергии, которая способна функционировать без какой-либо инфраструктуры. Устройство, по размерам сопоставимое с небольшой автобусной остановкой, работает при температурах от 15 до 40 градусов и влажности воздуха от 35% до 99%, производя до 50 литров питьевой воды в день. Кроме того, сконструирована платформа с суточной производительностью до 1,6 тыс. литров, которая может использоваться в островных отелях или небольших населенных пунктах.