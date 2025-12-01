Раскрыто, кому принадлежат права на произведения, созданные с помощью ИИ

По словам специалистов, в разных странах действуют простые подходы. Главный — обязательная маркировка материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Второй — отказ в защите таких результатов авторским правом. В государствах, где действует регистрация авторских прав, заявки с участием ИИ в большинстве случаев не одобряют. В России регистрация сама по себе не требуется, она проводится только при передаче прав организациям коллективного управления.