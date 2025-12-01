Раскрыто, кому принадлежат права на произведения, созданные с помощью ИИ

Адвокат по авторскому праву Владимир Энтин объяснил в беседе с RT, кому принадлежат права на контент, созданный искусственным интеллектом.
Действующее гражданское право однозначно закрепляет авторство за физическим лицом, создавшим результат творческим трудом. Те, кто оказывает техническое содействие — от подготовки текста до обработки изображения, — соавторами не признаются.
Эксперты отмечают, что проблема регулирования произведений, созданных с участием искусственного интеллекта, усложняется масштабом обучающих данных. Алгоритмы работают с массивами материалов, среди которых присутствуют как свободные произведения, так и защищённые авторским правом. Чтобы перерабатывать такие материалы, необходимо согласие правообладателя, однако современные модели не в состоянии гарантировать отсутствие преобразования охраняемого контента.
На этом фоне возникает вопрос о пропорциях участия человека и алгоритма. Определить момент, когда произведение можно считать в основном человеческим результатом, становится всё труднее.
По словам специалистов, в разных странах действуют простые подходы. Главный — обязательная маркировка материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Второй — отказ в защите таких результатов авторским правом. В государствах, где действует регистрация авторских прав, заявки с участием ИИ в большинстве случаев не одобряют. В России регистрация сама по себе не требуется, она проводится только при передаче прав организациям коллективного управления.
Вопрос о регулировании произведений с использованием алгоритмов в стране остаётся нерешённым и обсуждается экспертным сообществом. Предполагается, что чёткое разграничение произведений человека и произведений, созданных с участием искусственного интеллекта, будет формироваться постепенно, на основе практики и требований рынка.
