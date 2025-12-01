Жизнь в Башкирии стала дороже: стоимость базового набора товаров и услуг за месяц выросла

В Башкирии стоимость фиксированного набора товаров и услуг в октябре 2025 года достигла 23 568 рублей в месяц на одного человека. Такие данные опубликовали специалисты Башстата.
Фиксированный набор включает основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги, используемые для оценки стоимости жизни и сравнения покупательной способности населения в разных регионах.
По информации аналитиков, стоимость набора выросла на 0,6% (144 рубля) по сравнению с сентябрем. Этот показатель оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (22 916 рублей), но ниже общероссийского уровня (25 515 рублей).
Среди регионов ПФО Башкирия занимает третье место по стоимости фиксированного набора. Дороже всего он обходится жителям Пермского края — 25 322 рубля, а наиболее доступные цены зафиксированы в Чувашии — 21 759 рублей.
