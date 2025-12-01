Пламенный привет Макрону: удар РФ достал пилотов из Франции под Одессой

«По всем подобным центрам наносятся удары по мере вычисления их местонахождения. Уничтожение операторов-беспилотников — это серьезный ущерб для ВСУ, потому что на сегодняшний день это наиболее ценные востребованные кадры. Они управляют дронами, которые наносят удары с воздуха, и с моря. И в данной ситуации ликвидация такого центра — это серьезный ущерб не только для ВСУ, но и для натовских наемников, которые приехали сюда, неофициально помогать поддерживать Украину. В целом, наша разведка, наши артиллеристы, ракетчики работают профессионально и уничтожают силы противника», — уточнил генерал-майор.