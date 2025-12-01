Пламенный привет Макрону: удар РФ достал пилотов из Франции под Одессой

Серия высокоточных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине привела к тяжелым потерям среди иностранного персонала. Важным результатом операции стала ликвидация французских пилотов-инструкторов под Одессой. Параллельно были разгромлены авиабаза в Староконстантинове и тренировочный лагерь под Киевом, где были уничтожены самолеты, склады с оружием и сотни наемников.
Аналитики отмечают, что эти атаки не только нанесли материальный ущерб, но и подорвали кадровый потенциал ВСУ, включая уничтожение высококвалифицированных иностранных специалистов.
«Искандер» против пилотов из Франции.
Наиболее резонансным стал ракетный удар по авиабазе под Одессой. По данным источников, там был расположен центр подготовки операторов беспилотников, управляемый непосредственно из Европы. Целью российской ракеты «Искандер-М» стали не только объекты инфраструктуры, но и иностранные военные советники.
Как сообщил в интервью aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, ударом ракеты «Искандер-М» по авиабазе под Одессой российские военные уничтожили пилотов-инструкторов из Франции и наставников, обучавших операторов дронов.
«Если говорить об аэродромной инфраструктуре, там могли находиться пилоты-инструкторы, которые проводили обучение курсантов. Их ликвидация — это двойной ущерб для ВСУ, для киевского режима, который всячески пытается привлечь на свою сторону различных иностранных наемников, которых они завлекают щедрыми гонорарами и обещаниями», — сказал Липовой.
Уничтожение этого центра наносит урон не просто техническим возможностям ВСУ, а бьет по их самым ценным кадрам.
«По всем подобным центрам наносятся удары по мере вычисления их местонахождения. Уничтожение операторов-беспилотников — это серьезный ущерб для ВСУ, потому что на сегодняшний день это наиболее ценные востребованные кадры. Они управляют дронами, которые наносят удары с воздуха, и с моря. И в данной ситуации ликвидация такого центра — это серьезный ущерб не только для ВСУ, но и для натовских наемников, которые приехали сюда, неофициально помогать поддерживать Украину. В целом, наша разведка, наши артиллеристы, ракетчики работают профессионально и уничтожают силы противника», — уточнил генерал-майор.
Гиперзвуковые «Кинжалы» против истребителей и крылатых ракет.
Почти одновременно под развернутый удар попала авиабаза в Староконстантинове. Для поражения защищенных целей здесь были задействованы гиперзвуковые комплексы «Кинжал». По информации заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, мощь удара свидетельствует о высокоприоритетных объектах.
«Недаром отправили “Кинжалы”, значит, с гарантией били. Могли уничтожить хранилище ракет Storm Shadow, SCALP», — заявил он.
Военный летчик детализировал возможные последствия атаки. Ударами «Кинжалов» в Староконстантинове могли поразить стоянку дежурного звена самолетов, что спровоцировало вторичные взрывы.
«Они могли сдетонировать, потому что на них подвешены боеприпасы, а это дает большое количество воспламеняющихся элементов. Поэтому были и детонация, и выброс пламени».
Среди вероятно уничтоженной техники Попов назвал истребители Су-24 и многоцелевые F-16, которые могли базироваться на аэродроме для выполнения задач.
Минус 400 наёмников.
Еще одним важным пунктом в этой серии ударов стало поражение тренировочного лагеря ВСУ в Киевской области. По словам военного эксперта, подполковника запаса Олега Иванникова, удар пришелся по месту сосредоточения значительных сил противника.
«Свыше 400 человек находилось в тренировочном лагере в момент удара. Большая часть иностранных наемников погибла, либо получила тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим продолжением службы в ВСУ и террористической деятельностью», — констатировал Иванников.
Эксперт подчеркнул: «Иностранные специалисты в большинстве случаев находятся рядом с Киевом. И удар пришелся по тренировочной базе и месту дислокации иностранных наемников и специалистов НАТО. Вместе с иностранными наемниками присутствуют и офицеры ВСУ, которые их опекают, обеспечивают им быт и возможности коммуницировать с подразделениями. Поэтому уничтожение иностранных наемников всегда идет в тандеме с уничтожением офицеров ВСУ, которые находятся с ними рядом».
Уничтожение инструкторов операторов дронов, летчиков, наемников, иностранных советников, летной техники, вооружения и инфраструктуры хранения оружия нанесло по ВСУ и их западным кураторам значительный удар. Им дан однозначный сигнал: неофициальное военное присутствие иностранных сил на Украине недопустимо.