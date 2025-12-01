Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили остекление в трёх домах

Вышка сотовой связи получила повреждения в Северском районе при падении обломков БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Остекление в трёх частных домах в Северском районе Краснодарского края было повреждено в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.

«Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трёх домах выбило стекла», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, получила повреждения вышка сотовой связи. Подчёркивается, что в результате случившегося никто не пострадал. К местам падения фрагментов БПЛА направлены экстренные и специальные службы.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:30 мск силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области девять украинских беспилотников и один дрон над акваторией Чёрного моря. Также стало известно об уничтожении БПЛА над Киришским районом Ленинградской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше