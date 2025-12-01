В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили остекление в трёх домах

Остекление в трёх частных домах в Северском районе Краснодарского края было повреждено в результате падения обломков БПЛА, сообщил оперативный штаб региона.
«Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трёх домах выбило стекла», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, получила повреждения вышка сотовой связи. Подчёркивается, что в результате случившегося никто не пострадал. К местам падения фрагментов БПЛА направлены экстренные и специальные службы.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:30 мск силы противовоздушной обороны сбили в Белгородской области девять украинских беспилотников и один дрон над акваторией Чёрного моря. Также стало известно об уничтожении БПЛА над Киришским районом Ленинградской области.