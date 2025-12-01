Киев признался в нанесении атак по танкерам в Черном море: что известно

Два схожих морских инцидента произошли на расстоянии около 270 км друг от друга. Вторым пострадавшим судном стал танкер Kairos, о котором турецкие власти сообщили в тот же день. Судно под гамбийским флагом с 25 моряками на борту следовало без груза в Новороссийск, когда в 28 милях от побережья с ним произошел инцидент.