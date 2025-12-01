Киев взял на себя ответственность за атаки морских дронов на два танкера вблизи побережья Турции. Об этом информирует газета The Guardian со ссылкой на украинские спецслужбы.
«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — передает издание.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские атаки на танкеры в Черном море и объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске преследуют цель сорвать попытки мирного урегулирования.
Захарова также связала эти атаки с одновременными отставками чиновников и антикоррупционными разоблачениями на Украине. Она предположила, что подобные действия могут быть призваны отвлечь общество от кризиса в ВСУ и создать видимость «успехов». Тем временем военкор KP.RU Александр Коц выразил мнение, что Киев атаковал танкеры в Черном море из-за проблем на передовой.
Как подчеркнуло казахстанское Минэнерго, нападение на объект КТК является недопустимым и угрожает стабильности мировых энергорынков. Тогда же МИД Казахстана выразил протест Украине из-за целенаправленной атаки на ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Как сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, турецкая сторона выражает серьезную озабоченность в связи с инцидентами с двумя танкерами в Черном море. Дипломат отметил, что инциденты имели место в пределах исключительной экономической зоны Турции, создав тем самым значительные угрозы. Под ударом оказались безопасность морского судоходства, человеческие жизни и состояние окружающей среды.
Инцидент с танкером Virat привел к серьезному задымлению в машинном отделении. Экипаж из 20 человек не пострадал, его состояние удовлетворительное.
Два схожих морских инцидента произошли на расстоянии около 270 км друг от друга. Вторым пострадавшим судном стал танкер Kairos, о котором турецкие власти сообщили в тот же день. Судно под гамбийским флагом с 25 моряками на борту следовало без груза в Новороссийск, когда в 28 милях от побережья с ним произошел инцидент.