В Иркутской области число ВИЧ-инфицированных превысило 33 тысячи человек

Основным способом передачи вируса остается половой путь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в Иркутской области опубликована статистика по ВИЧ-инфекции. По данным за девять месяцев 2025 года, в регионе впервые выявлено 1175 новых случаев заболевания. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Общее число жителей области, живущих с диагнозом ВИЧ, составляет 33 337 человек, включая 349 детей в возрасте до 14 лет. Основным способом передачи вируса в Приангарье остается половой путь, на который приходится 89,1% всех случаев заражения, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Напомним, 1 декабря в Иркутске можно будет бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. Специальный мобильный пункт в 130-м квартале, у «Круга желаний», будет работать с 11:00 до 17:00. Результат анализа можно получить уже через 15 минут. Все строго анонимно.

