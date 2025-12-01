Бессараб напомнила, что россиян в конце декабря ждет двухдневная рабочая неделя

Граждан в России в конце этого года ждет самая короткая рабочая неделя. Об этом напомнила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Последняя неделя декабря станет самой короткой, — цитирует ее РИА Новости.
Она уточнила, что граждане будут работать всего два дня: понедельник и вторник — 29 и 30 декабря.
Работодатели обязаны в досрочном порядке выдать сотрудникам декабрьскую заработную плату, если традиционная дата ее выплаты приходится на новогодние праздники. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если в компании день зарплаты не совпадает с новогодними праздниками, то перечислить деньги сотруднику могут уже после выходных.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин также рассказал, что россияне получат в декабре «тринадцатую» пенсию: тем, кто получает выплату до 11 января, переведут деньги досрочно.