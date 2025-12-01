Бессараб напомнила, что россиян в конце декабря ждет двухдневная рабочая неделя

Работодатели обязаны в досрочном порядке выдать сотрудникам декабрьскую заработную плату, если традиционная дата ее выплаты приходится на новогодние праздники. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если в компании день зарплаты не совпадает с новогодними праздниками, то перечислить деньги сотруднику могут уже после выходных.