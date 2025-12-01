Тысячи омичей временно останутся без телевизора

В Омской области в ближайшие дни, со 2 по 5 декабря 2025 года, ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала.
Как сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения, помимо отключений в некоторых населенных пунктах в дни с 3 по 5 декабря, в период с 9 до 18 часов отключения стандартных цифровых каналов и радио коснутся порядка 23 тысяч жителей Омской области, однако конкретные населенные пункты не приводятся.
Кроме того, 2 декабря с 11 до 17 часов перебои с вещанием ожидаются в Литковке; 3 декабря с 12 до 15 часов — в селе Сухое (РТРС-2); 4 и 5 декабря с 9 до 18 часов — в Большеречье; 3 декабря с 11 до 17 часов — в селе Васисс; 5 декабря с 11 до 14 часов — в Калачинске (РТРС-1).
Уточняется, что в указанные часы на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, однако их могут перенести на другое время в случае плохой погоды.