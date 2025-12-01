Более 41 000 белорусов достигли возраста 90 лет, а почти 90% из них женщины, рассказали в эфире телеканала СТВ.
Сообщается, что порядка 600 белорусов имеют уже трехзначную цифру возраста, а больше всего людей преклонного возраста живет в Минске.
Также в эфире напомнили, что средняя продолжительность жизни в Беларуси составляет 74,7 года.
Кстати, белорусские генетики сказали, что долголетие связано с микробиомом кишечника, а НАН выявила ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством белорусов.
