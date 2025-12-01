Ричмонд
Более 41 000 белорусов достигли возраста 90 лет, а почти 90% из них женщины

Большинство из более 40 000 белорусов, достигших возраста 90 лет, — женщины.

Источник: Комсомольская правда

Более 41 000 белорусов достигли возраста 90 лет, а почти 90% из них женщины, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Сообщается, что порядка 600 белорусов имеют уже трехзначную цифру возраста, а больше всего людей преклонного возраста живет в Минске.

Также в эфире напомнили, что средняя продолжительность жизни в Беларуси составляет 74,7 года.

Кстати, белорусские генетики сказали, что долголетие связано с микробиомом кишечника, а НАН выявила ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством белорусов.

Тем временем мы писали, что коммунальщики сказали, почему минчане не хотят переходить на поквартирный учет тепла.

Также «Минскводоканал» сказал, кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды, и объяснил, как выявить утечку воды, если не слышен звук льющейся воды.

А Ядвига Поплавская рассказала о необычном талисмане, который носит с собой.

Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.