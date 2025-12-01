Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кого из татарстанцев не могут вызвать на работу в новогодние праздники

В новогодние праздники жители Татарстана буду отдыхать в течение 12 дней. Некоторых татарстанцев могут вызвать на работу в выходные дни. Кого не смогут привлечь к работе в праздники без согласия самого работника — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Кого запрещено вызывать на работу в праздничные дни.

Работодатель не может привлечь к работе в выходные дни беременных сотрудниц и несовершеннолетних работников. Причем в данном случае не играет роли обоснование, по которому вызывают работника.

Кого не могут привлечь к работе без согласия работника.

В отдельных случаях работодатель вправе вызвать на работу в выходной день сотрудника даже без его на то согласия. Но данное правило не распространяется на следующие категории:

— работники, имеющие инвалидность;

— родители, имеющие детей младше 3 лет;

— родители детей с ОВЗ;

— многодетные родители (но при условии, что младшему ребенку менее 14 лет);

— родитель, который один воспитывает ребенка до 14 лет;

— осуществляющие уход за больными родственниками;

— родитель ребенка до 14 лет, но при условии, что другой родитель трудится вахтовым методом.