Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказал, что сильнее всего к Новому году подорожает «салатный набор»

Стоимость продуктов, которые люди чаще всего покупают к новогоднему столу, вырастет перед праздником на 10−15%. Такой прогноз «Татар-информу» озвучил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

Источник: ИА Татар-информ

«Самые востребованные к новогоднему столу продукты каждый год дорожают на 10−15%. Это обычная предпраздничная динамика, которая наблюдается во всем мире», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, сильнее всего цены к Новому году вырастут на «салатный набор»: горошек, колбасу и другие необходимые для такого блюда продукты.

«При этом самым дорогим блюдом к новогоднему столу станет дичь, например, гусь или утка», — добавил Холод.

В свою очередь, не стоит ждать роста цен на поросенка и кролика.

«Но они (поросенок и кролик — прим. Т-и) особо не вырастут в цене, поскольку стоимость этого мяса и так заоблачная. Например, поросенок стоит в районе 1,5 тыс. рублей за 1 кг», — резюмировал экономист.