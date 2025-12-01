Экономист рассказал, что сильнее всего к Новому году подорожает «салатный набор»

«Самые востребованные к новогоднему столу продукты каждый год дорожают на 10−15%. Это обычная предпраздничная динамика, которая наблюдается во всем мире», — сказал собеседник агентства.
По его мнению, сильнее всего цены к Новому году вырастут на «салатный набор»: горошек, колбасу и другие необходимые для такого блюда продукты.
«При этом самым дорогим блюдом к новогоднему столу станет дичь, например, гусь или утка», — добавил Холод.
В свою очередь, не стоит ждать роста цен на поросенка и кролика.
«Но они (поросенок и кролик — прим. Т-и) особо не вырастут в цене, поскольку стоимость этого мяса и так заоблачная. Например, поросенок стоит в районе 1,5 тыс. рублей за 1 кг», — резюмировал экономист.