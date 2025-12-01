Скандал на лыжне: что стоит за потасовкой чемпионов Большунова и Бакурова

Инцидент развернулся в два действия. Сначала в полуфинале спринта свободным стилем произошел контакт между лыжниками, в результате которого Александр Большунов упал. Однако кульминация случилась уже после финиша забега. Трехкратный олимпийский чемпион намеренно подъехал к Бакурову и толкнул его. От неожиданности и, вероятно, усталости после дистанции Александр Бакуров не удержался на ногах и упал. Когда спортсмен поднялся, зрители и журналисты заметили, что он заметно хромает.