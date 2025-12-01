Скандал на лыжне: что стоит за потасовкой чемпионов Большунова и Бакурова

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Кировске запомнился не только спортивными результатами, но и громким инцидентом, который активно обсуждают в спортивном сообществе и среди болельщиков. Речь идет о конфликте между трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и его соперником Александром Бакуровым, которые обменялись на лыжне чувствительными ударами. Ситуация, попавшая на видео, получила неожиданную оценку от олимпийской чемпионки и депутата Государственной думы Светланы Журовой.
Что произошло на трассе в Кировске?
Инцидент развернулся в два действия. Сначала в полуфинале спринта свободным стилем произошел контакт между лыжниками, в результате которого Александр Большунов упал. Однако кульминация случилась уже после финиша забега. Трехкратный олимпийский чемпион намеренно подъехал к Бакурову и толкнул его. От неожиданности и, вероятно, усталости после дистанции Александр Бакуров не удержался на ногах и упал. Когда спортсмен поднялся, зрители и журналисты заметили, что он заметно хромает.
Версия Светланы Журовой.
Прокомментировав ситуацию для aif.ru, Светлана Журова назвала конфликт «мальчуково-спортивными разборками».
«Они же мальчики, у них немножко все по-другому устроено. Мальчики выясняют отношения, по-разному решают вопросы. И кто-то переходит какие-то границы, а кто-то не переходит, бывают случайности то есть вроде хотел аккуратно, а получилось неаккуратно. Хотел воспитать, как мальчишки друг друга. Бывает такое, что-то кто-то сказал кому-то, в плечо толкнул, получилось, что не рассчитал силы, а тот парень, видимо, после дистанции устал, на ногах не устоял», — отметила депутат.
Журова предположила, что между спортсменами произошел какой-то конфликт на дистанции, который и вылился в столь эмоциональную развязку.
«Это такие мальчуково-спортивные разборки были, что-то на дистанции точно произошло. Давайте честно, что такой человек, как Саша Большунов не начнет ни с того ни с сего после дистанции кого-то бить или толкать. Значит, что-то у них там произошло», — добавила она.
Совет чемпиону: контролировать эмоции.
Несмотря на попытку понять мотивы Большунова, Журова четко дала понять, что для спортсмена его уровня подобное поведение недопустимо. По ее мнению, лыжнику Александру Большунову стоило сдержать эмоции на дистанции и после финиша.
«Спортсмен такого уровня, как Саша Большунов, несомненно, должен сдерживать свои эмоции. Он должен в 250 раз больше контролировать себя, чем кто-либо другой, потому что к нему приковано всё внимание», — подчеркнула парламентарий.
Депутат обратила внимание на медийную сторону скандала. С одной стороны, скрыть инцидент невозможно, так как его видели миллионы. С другой — активное обсуждение может навредить репутации спортсмена, особенно на международной арене.
«Промолчать невозможно, потому что все видели. А чем больше об этом говорим и распространяем, тем хуже мы делаем, наверное, Александру», — объяснила она свою позицию.
При этом Журова предположила, что не все в этой истории может быть так однозначно. Возможно, внутренняя кухня конфликта оправдывает действия Большунова в глазах тех, кто знает детали.
«Если смотреть только со стороны, то кажется, что 100% виноват. Но, например, если кто-то точно будет знать внутри эту ситуацию, что было и как было, и почему это случилось, может, он скажет, что он по-пацански прав», — уточнила депутат.
Кто поставит точку?
Итогом этой истории будет официальное разбирательство. Светлана Журова сообщила, что инцидентом с Бакуровым и Большуновым будет заниматься комиссия по этике. Именно она изучит все обстоятельства и вынесет вердикт.
«В каждой федерации есть свои комитеты по этике, которые разбирают подобные истории. Они все изучат, все взвесят, посмотрят. Здесь важно вопрос разобраться по-нормальному и понять, что там все-таки произошло», — отметила она.
Парламентарий не исключила, что конфликт может быть исчерпан самими спортсменами без серьезных санкций. По ее словам, в любом коллективе возможны перебранки.
«Если в итоге они там как два парня друг с другом поговорят, помирятся и скажут, ну, мало ли какие инциденты были, просто на публику попали. Я думаю, что в любом коллективе так или иначе происходят какие-то вот такие мужские перебранки. Может быть, друг другу извинения принесут, этого будет достаточно, потому что инцидент будет, будет исчерпан», — добавила Журова.
Инцидент между Большуновым и Бакуровым поднял в Сети жаркие дискуссии о спортивной этике, психологической нагрузке на спортсменов-лидеров и о том, где проходит грань между горячностью в борьбе и недопустимым поведением.