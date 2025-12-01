Мощный ответ за Анапу и Краснодар: раскрыты тайные места запуска дронов ВСУ

ПВО России отразила масштабную атаку беспилотников, уничтожив 33 воздушных цели в нескольких регионах, включая Краснодарский край.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в разговоре с aif.ru раскрыл возможные схемы, которые использовали ВСУ для организации налета, и объяснил, почему традиционные маршруты запуска в данном случае не работают.
Запуски из Одессы.
По словам эксперта, беспилотники в сторону Анапы и Краснодара могли запустить с трех разных направлений, в том числе с кораблей в Черном море.
Классический сценарий предполагает, что украинские дроны могли запустить из Одессы.
«Дроны могли запустить с территории Украины, например, в районе Одессы. Они огибают Крым по морю, потому что не могут лечеть через него. Там стоят серьезные системы ПВО. Соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются в сторону Краснодарского края», — отметил эксперт.
Однако Кондратьев указал на ключевую деталь, которая ставит под сомнение этот маршрут.
Анализ обломков после недавних атак показал, что вражеские беспилотники были оснащены электрическими двигателями. Эта техническая особенность кардинально меняет представление о их возможностях.
«Беспилотники с двигателем внутреннего сгорания могут пролетать достаточно большие расстояния — до 2000 км, а вот дроны с электрическим двигателем — уже порядка 200−300 км. Расстояние от Одессы до Новороссийска порядка 700 км, следовательно, беспилотник с электрическим двигателем туда бы не смог долететь с территории Украины, собственно как и в Анапу. Отсюда рождается гипотеза, что эти беспилотники могли запустить с моря», — добавил Кондратьев.
Замаскированные суда.
Эксперт не исключил использование гражданского судоходства.
«Из Одессы выходит гражданский сухогруз, который везет контейнеры в нейтральных водах в максимальном приближении к городам Краснодарского края. Один из контейнеров открывается, достается катапульта и запускается 10, 50, 100 дронов. Они запускаются, катапульта сбрасывается в море и контейнеровоз идет дальше», — поделился эксперт.
Такой метод позволяет в разы сократить дистанцию полета дрона с ограниченным запасом хода и затрудняет обнаружение источника атаки.
Кроме того, специалист не исключил, что дроны могли запустить и с территории России.
Защита от дронов.
В результате последней атаки в Анапе был поврежден частный дом — фрагменты беспилотника частично разрушили крышу. А в Славянске-на-Кубани повреждены частный и многоквартирный дома.
Максим Кондратьев дал практические рекомендации, как можно защитить квартиру от попадания украинского дрона в окно.
«Во-первых, нужно переставить хотя бы детские кровати в помещение без окон. Это очень важно. Кровати для взрослых можно переставить подальше от окон, — посоветовал эксперт. — Во-вторых, окна можно оклеить бронепленкой. Потому что много травм происходит именно из-за того, что дрон взрывается, и взрывной волной выбивает стекла. Осколки при этом летят с большой скоростью».
Также Кондратьев посоветовал ставить на окна рольставни, которые можно закрывать в случае беспилотной опасности.
Это, по словам специалиста, поможет избежать случаев, когда дроны влетают в квартиру и взрываются внутри, нанося максимальные разрушения и представляя прямую угрозу для жизни людей.