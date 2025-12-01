Мощный ответ за Анапу и Краснодар: раскрыты тайные места запуска дронов ВСУ

«Беспилотники с двигателем внутреннего сгорания могут пролетать достаточно большие расстояния — до 2000 км, а вот дроны с электрическим двигателем — уже порядка 200−300 км. Расстояние от Одессы до Новороссийска порядка 700 км, следовательно, беспилотник с электрическим двигателем туда бы не смог долететь с территории Украины, собственно как и в Анапу. Отсюда рождается гипотеза, что эти беспилотники могли запустить с моря», — добавил Кондратьев.