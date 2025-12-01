Вековой юбилей отметила школа в селе Аян Хабаровского края

Особой гордостью Аянской школы являются её медалисты — выпускники, которые своим упорным трудом, блестящими знаниями и целеустремлённостью доказали высокий уровень образования в школе. Среди них: Карамзина Виктория, Бурдакова Екатерина, Расторгуева Дарья, Мельниченко Иван, Ланихина Ирина, Солодов Денис, Карамзин Юрий и другие. Их успехи — это не только личные достижения, но и лучшая оценка труда педагогов, вложивших в них свои знания и душу. Каждая медаль — свидетельство того, что в Аянской школе всегда умели растить таланты и воспитывать лидеров.