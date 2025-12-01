Вековой юбилей отметила школа в селе Аян Хабаровского края

Аянская школа 28 ноября 2025 года отпраздновала свой вековой юбилей. Это знаменательное событие собрало вместе учеников, педагогов, выпускников и почетных гостей, чтобы отпраздновать столетие славной истории образовательного учреждения, сообщил в Telegram-канале (18+) глава Аяно-Майского муниципального района Сергей Альбертовский.
«Для меня было огромной честью выступить с торжественной речью и поздравить коллектив школы с этим выдающимся праздником. В этот день мы вручили почетную грамоту Карамзиной Анжелике Геннадьевне, благодарность Олексюк Ирине Васильевне, благодарственные письма Стекольщиковой Жанне Валерьевне и Бутвиной Светлане Павловне, отметив их вклад в развитие школы», — написал глава района.
С огромной теплотой и уважением вспомнили на торжественном вечере ветеранов педагогического труда, которые отдали школе десятки лет своей жизни, сея разумное, доброе, вечное: Беседину Татьяну Петровну, Огневу Людмилу Викторовну, Перцевую Нину Алексеевну, семейную династию Олейниковых — Григория Ефимовича и Валентину Павловну, Кузину Нину Александровну.
Особые слова благодарности и низкий поклон присутствующие выразили человеку, чья жизнь стала синонимом самой Аянской школы. Это Галина Анатольевна Лузина, которая без малого 40 лет мудро и самоотверженно руководила школой. Её верность, любовь к детям и безграничная преданность своему делу оставили неизгладимый след в истории всего района.
«Отдельные слова признательности и низкий поклон учителям начальных классов, тем, кто давал самым юным ученикам первые и самые важные уроки — не только грамоты и счета, но и уроки жизни: Мальцевой Нине Ивановне, Ищенко Нине Николаевне, Губиной Виктории Ивановне, Игнатьевой Зинаиде Прокопьевне, Климачёвой Наталье Геннадьевне. Их опыт, мудрость и душевная щедрость стали тем прочным фундаментом, на котором стоит сегодняшняя школа», — отметил Сергей Альбертовский.
Очень отрадно, что сегодня в школе продолжают работать настоящие патриоты своего района — выпускники школ: Непомнящих Нонна Сергеевна, Карамзина Анжелика Геннадьевна, Пак Наталья Олеговна, а также Гермогенова Ксения Ивановна. Это прекрасный пример преемственности поколений и настоящей любви к родному району.
Особой гордостью Аянской школы являются её медалисты — выпускники, которые своим упорным трудом, блестящими знаниями и целеустремлённостью доказали высокий уровень образования в школе. Среди них: Карамзина Виктория, Бурдакова Екатерина, Расторгуева Дарья, Мельниченко Иван, Ланихина Ирина, Солодов Денис, Карамзин Юрий и другие. Их успехи — это не только личные достижения, но и лучшая оценка труда педагогов, вложивших в них свои знания и душу. Каждая медаль — свидетельство того, что в Аянской школе всегда умели растить таланты и воспитывать лидеров.
Кульминацией торжества стал праздничный концерт, превратившийся в настоящий калейдоскоп талантов. Ученики школы и творческие коллективы радовали нас яркими танцевальными номерами, проникновенными песнями и зажигательными выступлениями. Свои музыкальные подарки преподнесли и талантливые жители нашего района, исполнив замечательные вокальные номера. Каждый номер был наполнен энергией, вдохновением и любовью к родной школе.
«Поздравляю всех, кто вложил частичку своей души в развитие Аянской школы! Пусть стены этого замечательного учебного заведения и впредь наполняются детским смехом, жаждой знаний и стремлением к новым открытиям», — пожелал всем присутствующим Сергей Альбертовский.