Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом

Россиян в конце декабря ждет всего два рабочих дня — 29 и 30 числа. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — рассказала Бессараб в разговоре с РИА Новости.
Как ранее сообщил депутат Ярослав Нилов, в производственном календаре на 2026 год нет шестидневных рабочих недель. Таким образом, россияне не столкнутся с длительными непрерывными рабочими периодами как минимум до 2027 года.
При этом официальный производственный календарь на 2027 год будет сформирован только осенью следующего года. Вместе с тем, анализируя утвержденный календарь на 2026 год, он заключил, что шестидневных рабочих недель в ближайшем году не ожидается.
Кроме этого, Нилов предложил сделать каждую пятницу короче на один час и прописать это правило в Трудовом кодексе.
Премьер-министр РФ Михиал Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Благодаря переносу выходных с 3 и 4 января на 31 декабря и 9 января, новогодние праздники продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
В 2026 году, как и в предыдущем, при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Стабильность календарной структуры позволяет заблаговременно планировать графики отпусков и равномерно распределять трудовую нагрузку, избегая внеплановых переработок.
Майские каникулы 2026 года пройдут в два этапа: первый — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая. Накануне каждого периода, 30 апреля и 8 мая, рабочий день будет сокращен.
В ноябре 2026 года День народного единства, 4 ноября, подарит россиянам длинные выходные. Предшествующий ему день, 3 ноября, будет сокращенным.
На днях россиянам напомнили, что новогодние каникулы повлияют на график выплат: если день зарплаты за декабрь попадает на выходной, деньги переведут досрочно, до начала длинных праздников.
Так, если день зарплаты выпадает на праздник, работодатель обязан перечислить деньги сотрудникам заранее. В ином случае выплата производится в обычном режиме. При этом Трудовой кодекс обязывает выплачивать зарплату как минимум дважды в месяц.