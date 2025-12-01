Злость волков: брошенные под Волчанском боевики ВСУ идут на все, чтобы жить

На фоне боев российские военные выполняют и гуманитарную миссию — спасают мирных жителей, которые по каким-либо причинам остались в зоне боевых действий. Источник в силовых структурах рассказал aif.ru: «Мирные в Волчанске есть, находим в зданиях в ходе зачистки. Не сказать, что их много, большинство, конечно же, эвакуировались. Тем не менее, в городе оставались гражданские разного возраста, есть даже дети. Встречают наших военных хорошо».