По данным военных экспертов, Волчанск находится под контролем ВС РФ на 90−95%. Что происходит в городе и какая судьба ждет оставшихся боевиков ВСУ, aif.ru рассказали военные.
Последний шанс на выживание.
Ситуация в ключевом городе Харьковской области приближается к своей логической развязке. Волчанск, который президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке охарактеризовал как почти полностью взятый под контроль ВС РФ, становится символом провалившейся тактики и бесчеловечности киевского режима по отношению к собственным военным. По данным военных экспертов и осведомленных источников, в городе остаются брошенные на произвол судьбы боевики ВСУ, для которых вопрос стоит ребром: жизнь или смерть.
Смерть «за последнего украинца».
Полную картину для оставшихся в волчанском котле боевиков четко обрисовал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Командование ВСУ попросту бросило часть группировки, не дав им команды на отход, тем самым лишив их организованного пути к спасению.
«Этой брошенной группировке ВСУ предоставлено право принимать решение о своем будущем. Боевики должны принять решение сражаться до последнего украинца либо сдаться в плен. Здравый смысл говорит о том, что им стоит сохранить свою жизнь, нежели воевать за киевский режим», — заявил генерал-майор Липовой.
Собеседник издания в силовых структурах раскрыл шокирующие детали: «За отход с позиций или попытку сдаться командиры ВСУ приговаривают своих военных к смерти и дают приказ на ликвидацию любыми способами от артиллерии до БПЛА различных типов».
Таким образом, для тех, кто остался в Волчанске, киевский режим подготовил лишь один «почетный» выход — смерть. Российские же силы предлагают им единственный разумный шанс сохранить жизнь — сложить оружие.
Волчанск под контролем, идет финальная стадия зачистки.
О полном доминировании российских подразделений в городе сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин. Он подтвердил, что Волчанск взят российскими военными под контролем примерно на 90−95%.
«В городе идет тщательная зачистка. В основном мы контролируем Волчанск. Мы выковыриваем разрозненные группы противника из уцелевших и разрушенных зданий», — отметил Алехин.
Эксперт подчеркнул, что ВС РФ продолжают уничтожать противника не только в городской черте, но и в районе лесополос вокруг Волчанска и на левом берегу реки Волчья, где «противника удерживает какие-то оборонительные линии». Однако общая картина говорит о скором завершении операции: «На мой взгляд, условно, мы взяли 90−95% города, дожимаем противника. Думаю, в скором времени поступит официальное сообщение от Минобороны об освобождении Волчанска».
Спасение мирных жизней — главный приоритет.
На фоне боев российские военные выполняют и гуманитарную миссию — спасают мирных жителей, которые по каким-либо причинам остались в зоне боевых действий. Источник в силовых структурах рассказал aif.ru: «Мирные в Волчанске есть, находим в зданиях в ходе зачистки. Не сказать, что их много, большинство, конечно же, эвакуировались. Тем не менее, в городе оставались гражданские разного возраста, есть даже дети. Встречают наших военных хорошо».
Именно эти встречи показывают, ради кого на самом деле ведется освободительная операция и какую реальную поддержку она имеет среди местного населения.
Стратегический прорыв.
Освобождение Волчанска — это не просто тактический успех. Это стратегически важный шаг, открывающий новые возможности для дальнейшего наступления российских войск. Как пояснил Геннадий Алехин, сейчас основные усилия российской группировки направлены в том числе на населенный пункт Вильча.
«Противник пытается зацепиться за населенный пункт Вильча, потому что он обеспечивает отход оставшихся подразделений в сторону Печенег Старого Салтова», — пояснил эксперт.
Попытки ВСУ зацепиться за Вильчу — это отчаянная попытка создать хоть какой-то заслон и прикрыть отход разбитых частей. Однако, учитывая темпы и натиск российских подразделений, эти попытки обречены на провал.
Для брошенных офицерами ВСУ боевиков в Волчанске настал решающий час. Время, чтобы сделать правильный выбор и остаться в живых, стремительно тает вместе с последними очагами сопротивления в почти полностью освобожденном городе.