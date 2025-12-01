ВЦИОМ: В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

Многие малые города России могут постепенно исчезнуть из-за устойчивого оттока населения, следует из доклада ВЦИОМ. В исследовании отмечается, что жители уезжают, а число домохозяйств сокращается.
Причинами социологи называют слабую инфраструктуру, ограниченные возможности обучения и роста, а также отсутствие представления о будущем.
Аналитики указывают, что молодежь особенно остро чувствует нехватку перспектив. По данным опросов, 38 процентов россиян готовы переехать при условии более высокой зарплаты. Среди респондентов от 18 до 24 лет в миллионниках позитивно настроены на будущее 53 процента, тогда как в малых городах — лишь 33.
Отдельно подчеркивается усиление урбанизации: с 1950 по 2030 год население вне крупных городов сократится на 36 процентов, тогда как в городах от 500 тысяч человек вырастет на 25 процентов. Жители связывают улучшение жизни прежде всего с эффективной работой местной и региональной власти.
Эксперты считают, что туризм способен поддержать развитие небольших городов. По их словам, туристические направления нужно правильно формировать и продвигать, так как интерес к промышленным экскурсиям есть у более половины россиян, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в ближайшие пять лет существенно сократится количество россиян в возрасте от 30 до 39 лет. Согласно данным заместителя министра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, ожидается отток населения в размере 6,2 миллиона человек.