ВЦИОМ: В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

Отдельно подчеркивается усиление урбанизации: с 1950 по 2030 год население вне крупных городов сократится на 36 процентов, тогда как в городах от 500 тысяч человек вырастет на 25 процентов. Жители связывают улучшение жизни прежде всего с эффективной работой местной и региональной власти.