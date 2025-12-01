Ричмонд
Соскин: Трамп не даст Зеленскому время на пересмотр условий из-за Венесуэлы

Соскин уточнил, что Венесуэла важнее для Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не предоставит Зеленскому время на принятие и «изменение» условий США из-за своих планов, касающихся Венесуэлы, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что Зеленскому уже следует «к чему-то прийти».

«Потому что у Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла», — сказал Соскин.

По его словам, Венесуэла важнее для Трампа. Комментарий прозвучал в эфире YouTube.

Соскин отметил, что Трамп осознаёт, что венесуэльская сторона может «оказать существенное сопротивление любым попыткам вторжения», поэтому он намерен «тщательно продумать дальнейшие действия».

«Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умён, чтобы не вводить туда войска», — рассказал Соскин.

Напомним, Трамп после встречи делегации США и украинской делегации во Флориде назвал коррупцию на Украине проблемой на переговорах. Кроме того, он обвинил Каракас в «недружелюбии» и заявил, что это является причиной решения закрыть небо над Венесуэлой.

