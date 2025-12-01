«За заслуги перед Отечеством»: главе района Башкирии вручили высокую награду в Кремле

Главу администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова наградили государственной наградой в Кремле. Торжественная церемония, которая собрала представителей местного самоуправления со всей страны, прошла в Екатерининском зале при участии первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.
Руководительнице муниципалитета вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была учреждена указом Владимира Путина в минувшем феврале.
— От всей души поздравляем главу нашего района с такой высокой наградой! — заявили в администрации муниципалитета.
