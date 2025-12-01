Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За заслуги перед Отечеством»: главе района Башкирии вручили высокую награду в Кремле

В Кремле глава района Башкирии получила орден «За заслуги перед Отечеством».

Источник: Комсомольская правда

Главу администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова наградили государственной наградой в Кремле. Торжественная церемония, которая собрала представителей местного самоуправления со всей страны, прошла в Екатерининском зале при участии первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Руководительнице муниципалитета вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была учреждена указом Владимира Путина в минувшем феврале.

— От всей души поздравляем главу нашего района с такой высокой наградой! — заявили в администрации муниципалитета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше