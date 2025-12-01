Виталий Хоценко выступил за сохранение жилищной субсидии для молодых омских семей

Стоит напомнить, что условия госпрограммы рассчитаны не только на покупку готового жилья, но и на его строительство, а также могут быть направлены на уплату первого взноса по ипотеке. При этом предусмотрено условие для получения дополнительной суммы в случае увеличения состава молодой семьи — появления малыша. Речь идет о порядка 5% от средней расчетной стоимости жилья. В 2025 году зафиксировано 4 таких случая — получателями стали семьи из Знаменского, Исилькульского, Любинского и Седельниковского районов.