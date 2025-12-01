Виталий Хоценко выступил за сохранение жилищной субсидии для молодых омских семей

Глава региона Виталий Хоценко поручил сохранить в 2026 году меру поддержки в виде выплаты на улучшение жилищных условий для молодых семей из Омской области. В текущем 2025 году помогли 63 ячейкам общества, члены которых могли претендовать на субсидию, покрывающую до 35% от стоимости жилья. По информации областного правительства, большинство получивших ее, 52 семьи, уже стали обладателями квартир в областном центре или в районах.
Стоит напомнить, что условия госпрограммы рассчитаны не только на покупку готового жилья, но и на его строительство, а также могут быть направлены на уплату первого взноса по ипотеке. При этом предусмотрено условие для получения дополнительной суммы в случае увеличения состава молодой семьи — появления малыша. Речь идет о порядка 5% от средней расчетной стоимости жилья. В 2025 году зафиксировано 4 таких случая — получателями стали семьи из Знаменского, Исилькульского, Любинского и Седельниковского районов.
По официальным данным, на рассмотрении находятся еще 49 заявок на выплату. Их продолжают принимать в органах местного самоуправления «на местах». Стоит напомнить, что понятие «молодая семья» подразумевает возраст супругов не старше 35 лет. Еще одним важным условием выступает официальный статус нуждающейся в улучшении жилищных условий.