Балет о «Великом шелковом пути» с монахами Шаолиня показали зрителям в Алматы

КазНТОБ имени Абая (ранее — ГАТОБ — прим.ред) не часто радует премьерами в последние годы. Последняя была ровно года назад, когда алматинцам показали оперу «Хан Султан. Алтын Орда» на музыку Хамита Шангалиева. Теперь пришла очередь и балета, труппу которого практически полностью задействовали в новом спектакле.
Идея спектакля, либретто и хореография принадлежит народной артистке Казахстана,
руководителю балетной труппы КазНТОБ имени Абая Гульжан Туткибаевой. Сюжет начинается в далеком будущем, жители которого ведут себя отчужденно из-за тотальной цифровизации. Главный герой — юноша, переносится в прошлое и оказывается во времена расцвета Великого Шелкового пути, то есть до начала Средних веков.
По сюжету герой попадает на шумный восточный базар, где знакомиться с девушкой Аксункар в исполнении примы КазНТОБ Жанель Тукеевой. Между ними выспыхивают чувства, но их разрушает венецианский купец — торговец зеркалами. Он соблазняет девушку материальными благами мира. Его очень артистично исполнил Архат Аширбек.
Юноша отправляется в странствия по Шелковому пути, где встречается с различными соблазнами и испытаниями, в том числе богатством и властью, но при этом сохраняет себя и свое стремление к чувственности и человечности. Спектакль был создан всего за три месяца, вместе с финальными репетициями.
«Тут и национальная классика, и классика, и неоклассика, и современная хореография, потому что этого требовал сам спектакль. У меня молодая постановочная команда и мне было интересно с ними работать. Мы начали буквально с сентября. Это совершенно новый балет. И еще по ходу еще дописывалась музыка. То есть в это время у нас шел постоянный репертуар. Два акта балета — это совершенно новая оригинальная хореография. Конечно это большой риск, но кто не рискует как говорится….», — рассказала Kursiv LifeStyle худрук балетной труппы театра.
В спектакле появились несколько танцев в том числе специй, знаков зодиака, рубинов, шахмат, золота и даже ковров. Во время странствий юноша также оказывается и в Древнем Китае, где знакомится с местной культурой, в том числе с монахами знаменитого монастыря боевых искусств Шаолинь. Их танец стал одним из самых запоминающихся эпизодов балета «Ұлы Жібек Жолы».
Музыку к новому балету сочинила выпускница Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы Айгерим Еркебаева. Она преподает в музыкальной школе имени Куляш Байсеитовой и «Ұлы Жібек Жолы» — это первое ее большое произведение. При этом времени на создание музыки и хореографии было совсем немного, приходилось работать в очень сжатые сроки, совмещая сочинительство с основной деятельностью.
Еркебаева рассказала перед спектаклем, что среди композиторов ее любимые — это Сергей Рахманинов и Петр Чайковский, но при сочинении музыки к балету она не пыталась подражать им.
«Есть сюжет, который как задача становится перед композитором. Но лично для меня это про любовь, это про тепло человеческой души, про то, чтобы мы всегда помнили, что мы люди и надо проявлять тепло друг к другу».
Взгляд привлекал внимание большой помост, который символизировал известный торговый путь прошлого. Он занимал едва ли не треть сцены и был придуман Александрой Рычковой — режиссером постановщиком и сценографом из закрытого на реконструкцию ТЮЗа имени Натальи Сац.
Спектакль, продолжительностью почти 2 часа с антрактом, был тепло встречен публикой, которая выкупила все места на субботней премьере. Войдет ли «Ұлы Жібек Жолы» в постоянный репертуар театра — покажет испытание временем. Ранее Kursiv LifeStyle рассказывал, что постоянный партнер Жанель Тукеевой, Богдан Вербовой теперь танцует в Национальной опере столицы Польши.