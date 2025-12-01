Балет о «Великом шелковом пути» с монахами Шаолиня показали зрителям в Алматы

«Тут и национальная классика, и классика, и неоклассика, и современная хореография, потому что этого требовал сам спектакль. У меня молодая постановочная команда и мне было интересно с ними работать. Мы начали буквально с сентября. Это совершенно новый балет. И еще по ходу еще дописывалась музыка. То есть в это время у нас шел постоянный репертуар. Два акта балета — это совершенно новая оригинальная хореография. Конечно это большой риск, но кто не рискует как говорится….», — рассказала Kursiv LifeStyle худрук балетной труппы театра.