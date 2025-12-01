Глава Администрации президента Крутой сказал, что Беларусь планирует создать гражданский самолет к 2029 — 2030 году

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире «Первого информационного телеканала» сказал, что Беларусь планирует создать гражданский самолет к 2029 — 2030 году.
Дмитрий Крутой обратил внимание, что сегодня одним из самых перспективных направлений сотрудничества Беларуси и России является авиастроение. Он уточнил, что белорусская сторона практически с нуля все осваивает, не имея базы, от которой можно было бы оттолкнуться.
— Если говорить о цифрах, то они выглядят впечатляюще: рост составил от 30% до трех раз. Есть хороший контакт со всеми ключевыми авиазаводами России и у нашего 558-го завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиаремонтного завода, — уточнил глава Крутой.
Он напомнил слова президента Александра Лукашенко, что пока на полноценную программу загрузки белорусских производств выйти не удалось. Крутой отметил, что строится несколько корпусов от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются производители России. Но речь идет про разовые заказы и системной работы, к сожалению, пока нет.
— Наша задача — это новая школа, новые компетенции, которые мы должны у себя в республике построить. А вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета, полноценного, к 2029 — 2030 году. Работа развернута большая, и она продолжается, — заявил глава Администрации президента.
Кстати, Беларусь примет участие в производстве новейшего истребителя Су-75 Checkmate РФ.
