Пешеход устроил шоу с раздеванием прямо на проезжей части в Астане

В Instagram-аккаунте Аstana__sergek опубликовали видео, снятое очевидцами на одной из оживленных проезжих частей столицы страны.
На кадрах видно мужчину, который начал раздеваться прямо посреди дороги, в то время как мимо него проезжают автомобили. В какой-то момент мужчина начал поднимать обе руки и останавливать машины.
Видео прокомментировали представители патрульной полиции Астаны. «В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Жеңіс передвигается мужчина без одежды. Сотрудниками полиции мужчина задержан доставлен в городской центр психического здоровья Астаны», — сказано в сообщении.