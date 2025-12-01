Ричмонд
Пешеход устроил шоу с раздеванием прямо на проезжей части в Астане

В Астане мужчину доставили в Центр психического здоровья после того, как он начал снимать посреди оживленной проезжей части и раздеваться, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте Аstana__sergek опубликовали видео, снятое очевидцами на одной из оживленных проезжих частей столицы страны.

На кадрах видно мужчину, который начал раздеваться прямо посреди дороги, в то время как мимо него проезжают автомобили. В какой-то момент мужчина начал поднимать обе руки и останавливать машины.

Видео прокомментировали представители патрульной полиции Астаны. «В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Жеңіс передвигается мужчина без одежды. Сотрудниками полиции мужчина задержан доставлен в городской центр психического здоровья Астаны», — сказано в сообщении.