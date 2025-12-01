В Омске рынок новостроек вырос на 33% в октябре 2025 года

Средняя стоимость квадратного метра в Омске на первичном рынке составила 134 тыс. рублей. Это ниже, чем в большинстве крупных городов России. Дешевле всего квартиры в новостройках можно было купить в Смоленске (90 тыс. рублей за кв. м), а дороже — в Сочи и Москве (от 400 тыс. рублей за кв. м).