В Омске рынок новостроек вырос на 33% в октябре 2025 года

В октябре 2025 года рынок новостроек в Омске показал значительный рост: количество квартир, выставленных на продажу на «Авито Недвижимость», увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из отчёта технологической платформы «Авито Недвижимость».
Больше всего в Омске стало однокомнатных квартир (+39%) и «двушек» (+38%). Также выросло предложение студий (+15%) и трёхкомнатных квартир (+24%). Рост интереса к новостройкам в целом по стране эксперты связывают с предстоящими изменениями в условиях «Семейной ипотеки», которые вступят в силу с февраля 2026 года.
По данным «Авито Недвижимости», интерес пользователей к квартирам в новостройках в октябре 2025 года вырос на 16% в годовом выражении, особенно к однокомнатным (+26%). Также в октябре было заключено рекордное количество договоров долевого участия — 58,2 тыс., что на 45% больше, чем в октябре 2024 года.
Средняя стоимость квадратного метра в Омске на первичном рынке составила 134 тыс. рублей. Это ниже, чем в большинстве крупных городов России. Дешевле всего квартиры в новостройках можно было купить в Смоленске (90 тыс. рублей за кв. м), а дороже — в Сочи и Москве (от 400 тыс. рублей за кв. м).