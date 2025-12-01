Ричмонд
Жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов

В Астане и Алматы изменились адреса дежурных центров обслуживания населения (ЦОНов), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня объявили в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”:

«Уважаемые услугополучатели! С 1 декабря 2025 года изменились адреса дежурных центров в городах Астане и Алматы».

Казахстанцам напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:

в будние дни — с 09:00 до 20:00,по субботам — с 09:00 до 13:00.

«При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00», — добавили в госкорпорации.

Отмечается, что в ряде регионов график работы дежурных центров может отличаться. Актуальное время работы конкретного отделения можно посмотреть в мобильном приложении «ЦОН».

28 ноября 2025 года в «Правительстве для граждан» рассказали, что делать, если в главном документе казахстанца — свидетельстве о рождении — допущена ошибка.