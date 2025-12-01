Жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов

«При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00», — добавили в госкорпорации.