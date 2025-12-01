Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik подал сигнал бедствия у Сенегала

Танкер Mersin под флагом Панамы подал сигнал бедствия у побережья Дакара, сообщили Seneweb. По данным портала, в машинное отделение начала поступать вода, и есть подозрения на пробоину. Экипаж успели эвакуировать, пострадавших нет.
Судно находится примерно в 24 километрах от столицы Сенегала. Власти страны сформировали кризисный штаб, который следит за ситуацией и старается не допустить разлива нефти, передает издание.
ТАСС со ссылкой на источники на Йоханнесбургской фондовой бирже рассказал, что танкер принадлежит турецкой компании Bei kta Shipping и шел из российского порта Тамань в Дакар. По их данным, Mersin построен в 2009 году, его водоизмещение составляет 59 тысяч тонн. На борту находится нефть или нефтепродукты.
Украина подтвердила, что стоит за атаками морских дронов на два танкера около побережья Турции. Об инциденте стало известно 28 ноября. Тогда же танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия» у побережья Турции. Через еще два часа пожар произошел уже на втором танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии.
Позже стало известно, что судно Virat подверглось атаке беспилотников ВСУ. Утром 29 ноября на правом борту над ватерлинией возникли незначительные повреждения.