Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik подал сигнал бедствия у Сенегала

ТАСС со ссылкой на источники на Йоханнесбургской фондовой бирже рассказал, что танкер принадлежит турецкой компании Bei kta Shipping и шел из российского порта Тамань в Дакар. По их данным, Mersin построен в 2009 году, его водоизмещение составляет 59 тысяч тонн. На борту находится нефть или нефтепродукты.