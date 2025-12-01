В Омске вынесли приговор за мошенничество с противогазами на 4 млн рублей

«Судом установлено, что данный гражданин в феврале 2021 г. предложил знакомому помощь в приобретении в целях дальнейшей продажи автомобиля “Toyota Land Gruiser 200” и противогазов, в конструкции которых находится драгоценный металл (палладий). Введенный в заблуждение потерпевший перевел осужденному более 5 млн рублей, однако обещанного имущества не получил», — передает ведомство.