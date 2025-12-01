В Омске вынесли приговор за мошенничество с противогазами на 4 млн рублей

Прокуратура Омска сообщает в понедельник, 1 декабря 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя республики Татарстан. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
«Судом установлено, что данный гражданин в феврале 2021 г. предложил знакомому помощь в приобретении в целях дальнейшей продажи автомобиля “Toyota Land Gruiser 200” и противогазов, в конструкции которых находится драгоценный металл (палладий). Введенный в заблуждение потерпевший перевел осужденному более 5 млн рублей, однако обещанного имущества не получил», — передает ведомство.
Как заявляется, после совершения преступления мужчина скрылся в Казани и совершил еще два аналогичных преступления, за которые был осужден к реальному сроку лишения свободы.
Он частично подтвердил инкриминируемую вину и добровольно возместил 550 тыс. рублей, пояснив, что историю с автомобилем и противогазами выдумал для хищения денег, которые потратил на свои нужды.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также мужчину обязали возместить причиненный потерпевшему ущерб.
Приговор суда, как отмечается, не вступил в законную силу.