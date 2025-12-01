Единое пособие российским семьям с 1 января назначат по-новому

— Изменения коснутся и правила нулевого дохода. Будет увеличен минимальный уровень заработка для назначения пособия, если речь идет о родителях, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости. Он составит 8 МРОТ за 12 месяцев. При этом теперь при расчете объема заработка больничные (пособия по временной нетрудоспособности) будут учитываться как доходы, связанные с трудовой деятельностью, а не как социальные выплаты, — объяснили в Минтруде России.