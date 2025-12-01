Единое пособие российским семьям с 1 января назначат по-новому

Порядок учета доходов и правила комплексной оценки нуждаемости, необходимые для назначения единого пособия, изменятся с 1 января 2026 года. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», из части доходов исключат единовременные корпоративные выплаты, которые предоставляют компании при рождении ребенка.
— Изменения коснутся и правила нулевого дохода. Будет увеличен минимальный уровень заработка для назначения пособия, если речь идет о родителях, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости. Он составит 8 МРОТ за 12 месяцев. При этом теперь при расчете объема заработка больничные (пособия по временной нетрудоспособности) будут учитываться как доходы, связанные с трудовой деятельностью, а не как социальные выплаты, — объяснили в Минтруде России.
Помимо этого, при назначении единого пособия корректируется порядок учета алиментов, а также с 1 января в составе доходов не будет учитываться ежемесячная финансовая помощь, которая предоставляется жителям Курской области — подробнее об этих пунктах можно уточнить на сайте ведомства.
Напомним, данная выплата предназначена для малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости.