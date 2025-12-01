В Башкирии последняя рабочая неделя декабря будет короткой

Ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этой связи в январе 2026 года общее число нерабочих (выходных и праздничных дней) окажется больше, чем рабочих (16 и 15 соответственно).