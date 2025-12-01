Ричмонд
В Башкирии последняя рабочая неделя декабря будет короткой

Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой рабочей неделей: россияне будут работать только 29-го и 30-го числа.

Источник: администрация Уфы / администрация Уфы

Путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем, соответственно последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной — понедельник и вторник.

Ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В этой связи в январе 2026 года общее число нерабочих (выходных и праздничных дней) окажется больше, чем рабочих (16 и 15 соответственно).

Ранее сообщалось, что в Уфе началась подготовка к Новому году.