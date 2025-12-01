Лукашенко сказал про наполненные глубоким смыслом образы, за которые белорусы ценят Геннадия Хазанова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 80-летием и сказал, что белорусы ценят артиста за образы с глубоким смыслом. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заявил, что исключительный талант Хазанова, искрометное чувство юмора, безграничная преданность профессии смогли снискать любовь миллионов поклонников, а также получить признание профессионалов.
Александр Лукашенко заметил, что белорусский зритель знает и ценит Геннадия Хазанова за неповторимые, наполненные глубоким смыслом образы, за удивительное обаяние, харизматичность. Глава Беларуси уверен, что Хазанов в своей творческой деятельности и далее продолжит дарить положительные эмоции, душевное тепло. Кроме того, его работа будет содействовать укреплению культурных связей Беларуси и России.
