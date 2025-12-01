Заработок в 250 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд выгодных вакансий

Мэрия Уфы составила рейтинг наиболее востребованных вакансий с высокой заработной платой, которые сейчас предлагают городские работодатели.
Первое место в рейтинге занимает вакансия мастера строительно-монтажных работ в направлении слаботочных систем в компании ООО «Сиб Мир». Соискателям предлагается заработная плата от 120 до 140 тысяч рублей.
На второй позиции — слесарь в ООО ИКК «Баш-Ойл» с одним из самых высоких уровней дохода в подборке: от 100 до 250 тысяч рублей.
Третье место занимает вакансия бурильщика/машиниста буровой установки в ООО ЭПЦ «ТрубопроводСервис» с заработной платой до 100 тысяч рублей.
В топ-5 также вошли:
— слесарь-электромонтажник в ООО «Гис-Комплект» (зарплата от 92 до 120 тысяч рублей);
— водитель автомобиля грузового/специального в АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (от 90 до 120 тысяч рублей).
Замыкает рейтинг вакансия инженера-проектировщика/строителя в ОАО «ФармСтандарт-УфаВита» с заработной платой до 90 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.