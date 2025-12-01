Ричмонд
В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Воздушную атаку отразили в Ростовской области в ночь на 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 декабря силы ПВО отразили воздушную атаку в трех районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбили в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал.

