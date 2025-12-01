Ричмонд
Оксфордский словарь объявил rage bait словом 2025 года

Оксфордский словарь английского языка назвал словом года термин rage bait. Об этом сообщает Oxford University Press.

В голосовании участвовали более 30 тысяч человек, и именно этот вариант получил наибольшую поддержку.

В словаре уточнили, что rage bait означает онлайн-контент, который намеренно вызывает гнев или раздражение и публикуется для увеличения трафика или привлечения внимания к странице или аккаунту. Частота его употребления за год, по данным лингвистов, выросла в три раза.

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь отметил, что популярность этого термина говорит о растущем понимании манипулятивных приемов в интернете. Он подчеркнул, что цифровая среда смещается от стремления просто привлечь внимание к попыткам воздействовать на эмоции пользователей.

В шорт-лист также включили термины aura farming — создание привлекательного публичного образа — и biohack, который описывает методы улучшения физического или когнитивного состояния с помощью образа жизни, питания или специальных средств.

Ранее портал «Грамота.ру» включил слова «ред-флаг», «сигма» и «проявленность» в число претендентов на слово этого года. Всего в шорт-лист вошли 12 слов, среди которых также присутствовали «лимб», «зумер», междометие «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».