УФНС по Приангарью рекомендует начинать новый год без налоговых долгов

IrkutskMedia, 1 декабря. Сегодня истекает установленный законодательством срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ на основании налоговых уведомлений за 2024 год. В случае неуплаты налогов вовремя со 2 декабря 2025 года за каждый день просрочки платежа начнут начисляться пени.

Источник: IrkutskMedia.ru

Владельцы налогооблагаемого имущества, своевременно не уплатившие налоги, перейдут в категорию должников. Следует помнить, что при отсутствии добровольной уплаты налоговый орган примет меры принудительного взыскания задолженности.

Наиболее удобным способом проверить наличие задолженности и уплатить налоги является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также портал Госуслуг (12+).

Оперативно получать информацию о задолженности по налогам посредством СМС-сообщений или на адрес электронной почты возможно при условии предоставления в налоговый орган Согласия на информирование. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности собрана в разделе сайта ФНС России «Информирование о задолженности».

Управление ФНС России по Иркутской области рекомендует жителям региона исполнить свою обязанность по уплате налогов и встретить Новый год без долгов.