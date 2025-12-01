УФНС по Приангарью рекомендует начинать новый год без налоговых долгов

Владельцы налогооблагаемого имущества, своевременно не уплатившие налоги, перейдут в категорию должников. Следует помнить, что при отсутствии добровольной уплаты налоговый орган примет меры принудительного взыскания задолженности.
Наиболее удобным способом проверить наличие задолженности и уплатить налоги является сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также портал Госуслуг (12+).
Оперативно получать информацию о задолженности по налогам посредством СМС-сообщений или на адрес электронной почты возможно при условии предоставления в налоговый орган Согласия на информирование. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности собрана в разделе сайта ФНС России «Информирование о задолженности».
Управление ФНС России по Иркутской области рекомендует жителям региона исполнить свою обязанность по уплате налогов и встретить Новый год без долгов.