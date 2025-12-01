УФНС по Приангарью рекомендует начинать новый год без налоговых долгов

ㅤ

IrkutskMedia, 1 декабря. Сегодня истекает установленный законодательством срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также НДФЛ на основании налоговых уведомлений за 2024 год. В случае неуплаты налогов вовремя со 2 декабря 2025 года за каждый день просрочки платежа начнут начисляться пени.