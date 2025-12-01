Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске готовят выставку к юбилею полета Юрия Гагарина

В экспозиции будут представлены подлинные документы, раскрывающие вклад региона в освоение космоса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Государственный архив Иркутской области приступил к созданию историко-документальной экспозиции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, выставка приурочена к юбилею Юрия Гагарина, который будет отмечаться в 2026 году.

— В экспозиции будут представлены подлинные документы, раскрывающие вклад Иркутской области в освоение космоса. Особое внимание уделяется пяти жителям Прибайкалья, побывавшим в космосе: Борису Волынову, Александру Полещуку, Дмитрию Кондратьеву, Анатолию Иванишину и недавно отправившемуся на орбиту Сергею Микаеву, — сказал директор регионального архива Семен Жабинский.

На выставке впервые покажут уникальные архивные материалы, включая фотографии и записи переговоров космонавтов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что многокилометровая пробка парализовала движение на трассе «Байкал».