В Иркутске готовят выставку к юбилею полета Юрия Гагарина

Государственный архив Иркутской области приступил к созданию историко-документальной экспозиции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, выставка приурочена к юбилею Юрия Гагарина, который будет отмечаться в 2026 году.
— В экспозиции будут представлены подлинные документы, раскрывающие вклад Иркутской области в освоение космоса. Особое внимание уделяется пяти жителям Прибайкалья, побывавшим в космосе: Борису Волынову, Александру Полещуку, Дмитрию Кондратьеву, Анатолию Иванишину и недавно отправившемуся на орбиту Сергею Микаеву, — сказал директор регионального архива Семен Жабинский.
На выставке впервые покажут уникальные архивные материалы, включая фотографии и записи переговоров космонавтов.
