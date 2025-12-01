В Иркутске готовят выставку к юбилею полета Юрия Гагарина

Государственный архив Иркутской области приступил к созданию историко-документальной экспозиции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, выставка приурочена к юбилею Юрия Гагарина, который будет отмечаться в 2026 году.