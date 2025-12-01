Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю

«Московский ноябрь стал третьим в списке самых теплых. Вот и ушел в историю ноябрь 2025 года. В Москве он оказался очень тёплым — средняя температура воздуха составила плюс 3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму. С таким показателем ноябрь 2025 года занимает третью строчку в ранжированном списке самых теплых ноябрей за всю историю наблюдений за погодой в столице, уступив ноябрю 1996 году с температурой плюс 3,9 градуса и лидеру, ноябрю 2013 года с температурой плюс 4,0 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.