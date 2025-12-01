Ричмонд
«Оперный рейв» в Красноярске продолжается

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского объявил дату следующего «Оперного рейва».

Источник: НИА Красноярск

27 декабря в 22:00 фойе театра вновь превратится в пространство, где классический вокал, симфонические инструменты и современная электронная музыка соединяются в перформансе.

Формат решили продолжить после того, как ноябрьская «Ночь искусств» собрала полный зал и вызвала бурную реакцию зрителей. В пресс-службе театра рассказали, что сразу после завершения события администрация получила десятки сообщений с одним вопросом: «Когда еще?».

Новый рейв станет частью новогодней программы театра. Хаус-музыка прозвучит в живом исполнении, дополненном битбоксом, балетной пластикой и оперными голосами. Это не концерт и не клубный вечер — это форма взаимодействия зрителя с театром, который в этом сезоне осваивает новые пространства и форматы.

Билеты уже доступны на кассе и сайте театра.

Возрастное ограничение — 18+.