«Оперный рейв» в Красноярске продолжается

Новый рейв станет частью новогодней программы театра. Хаус-музыка прозвучит в живом исполнении, дополненном битбоксом, балетной пластикой и оперными голосами. Это не концерт и не клубный вечер — это форма взаимодействия зрителя с театром, который в этом сезоне осваивает новые пространства и форматы.