«Оперный рейв» в Красноярске продолжается

27 декабря в 22:00 фойе театра вновь превратится в пространство, где классический вокал, симфонические инструменты и современная электронная музыка соединяются в перформансе.
Формат решили продолжить после того, как ноябрьская «Ночь искусств» собрала полный зал и вызвала бурную реакцию зрителей. В пресс-службе театра рассказали, что сразу после завершения события администрация получила десятки сообщений с одним вопросом: «Когда еще?».
Новый рейв станет частью новогодней программы театра. Хаус-музыка прозвучит в живом исполнении, дополненном битбоксом, балетной пластикой и оперными голосами. Это не концерт и не клубный вечер — это форма взаимодействия зрителя с театром, который в этом сезоне осваивает новые пространства и форматы.
Билеты уже доступны на кассе и сайте театра.
Возрастное ограничение — 18+.