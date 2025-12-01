В этом году V по счету фестиваль объединил более 80 образовательных учреждений Красноярска и свыше 20 участников из Республики Беларусь. Кульминацией стал гала-концерт, на котором 170 артистов представили свои номера для 800 зрителей. Творческие коллективы юных артистов представили зрителям богатство традиций в фольклорных номерах, песнях на разных языках и танцах, сообщает Главное управление образования.
В Красноярске прошел Фестиваль дружбы народов «Мы разные, но мы вместе!»
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фестиваль «Мы разные, но мы вместе!», организованный Главным управлением образования Администрации Красноярска совместно со средней школой № 16, состоялся во Дворце труда и согласия им. А. Н. Кузнецова.