В Красноярске прошел Фестиваль дружбы народов «Мы разные, но мы вместе!»

В этом году V по счету фестиваль объединил более 80 образовательных учреждений Красноярска и свыше 20 участников из Республики Беларусь. Кульминацией стал гала-концерт, на котором 170 артистов представили свои номера для 800 зрителей. Творческие коллективы юных артистов представили зрителям богатство традиций в фольклорных номерах, песнях на разных языках и танцах, сообщает Главное управление образования.