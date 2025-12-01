В Красноярском крае нашли 15 партий некачественной икры

С начала 2025 года специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели 174 исследования проб икры лососевых, осетровых и сельди. Пресс-служба учреждения уточнила, что в 15 партиях продукции нашли нарушения микробиологических показателей.
Так, в деликатесах выявили превышение нормативных значений количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий группы кишечной палочки, плесневых грибов и дрожжей. Это может быть связано с нарушениями санитарных правил и режима изготовления, а также с неправильным хранением икры.
Информацию о нарушениях уже передали в региональный Россельхознадзор.
Специалисты напоминают: отравления рыбной продукцией — одни из самых тяжелых. Не стоит приобретать продукт в местах несанкционированной торговли и в таре, не имеющей маркировки производителя.
С мая 2024 года вся икра осетровых и лососевых рыб в обязательном порядке должна иметь уникальный Data Matrix-код. Проверить подлинность такой продукции, убедиться в ее качестве и безопасности можно с помощью бесплатного приложения «Честный знак».
Покупая продукты через соцсети у сомнительных продавцов, вы рискуете не только кошельком, но и здоровьем.
