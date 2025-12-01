Ричмонд
Комсомольчанин, разбивший рекламный щит, пришёл в полицию с признанием

Он ударил по конструкции в порыве гнева, когда поссорился с приятелем, и может получить за свою несдержанность до двух лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре 19-летний парень разбил рекламный щит у торгового центра и сам пришёл в полицию с признанием. Об этом сообщили в Telegram-канале городского УМВД.

С заявлением о разбитой конструкции в полицию обратилась на прошлой неделе администратор торгового центра, ущерб был оценён в 25 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ об умышленном повреждении имущества. Тогда же видео инцидента, где «уличный боксёр» отрабатывает на щите приёмы, а потом бьёт приятеля, разлетелось по соцсетям.

На следующий день после произошедшего молодой человек явился в отдел полиции № 2 и рассказал, что накануне вечером гулял с друзьями в центре города. Между ним и одним из товарищей вспыхнула ссора, переросшая в драку. В порыве гнева он несколько раз ударил по рекламному щиту, а затем толкнул приятеля, после чего компания ушла. Уже дома парень осознал свою вину и решил признаться добровольно.

На данный момент ущерб частично возмещён — у подозреваемого изъяли мобильный телефон. Парню грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.