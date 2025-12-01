Комсомольчанин, разбивший рекламный щит, пришёл в полицию с признанием

На следующий день после произошедшего молодой человек явился в отдел полиции № 2 и рассказал, что накануне вечером гулял с друзьями в центре города. Между ним и одним из товарищей вспыхнула ссора, переросшая в драку. В порыве гнева он несколько раз ударил по рекламному щиту, а затем толкнул приятеля, после чего компания ушла. Уже дома парень осознал свою вину и решил признаться добровольно.