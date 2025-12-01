Жители ХМАО бросились искать подработку перед Новым годом

Больше всего возможность дополнительного заработка привлекает работников сфер спорта и бьюти-индустрии (63%), домашнего и обслуживающего персонала (60%), медицины (57%), развлечений и медиа (56%), маркетинга и PR, а также стратегического консалтинга (по 55%). При этом уже имеют подработку лишь 3% жителей округа — это, как правило, фитнес-тренеры, представители индустрии красоты, медиа и домашнего сервиса. Не заинтересованы в подработке 40% респондентов, преимущественно специалисты из страхования, юридической сферы, автопрома, производства, добычи сырья и закупок.