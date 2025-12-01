ФСБ предотвратила готовившийся теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму

ФСБ установила, что организатором операции является сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Один из его пособников из Крыма уже задержан и заключён под стражу по статье о содействии терроризму. В ведомстве напомнили гражданам о рисках сотрудничества с иностранными спецслужбами через интернет, мессенджеры и соцсети, подчеркнув, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.