ФСБ предотвратила готовившийся теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму

По заданию ГУР завербованный гражданин Украины должен был взорвать автомобиль российского военнослужащего, используя переданное ему взрывное устройство. Исполнитель теракта был нейтрализован во время закладки бомбы и попытки оказать вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ. У него изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.
ФСБ установила, что организатором операции является сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Один из его пособников из Крыма уже задержан и заключён под стражу по статье о содействии терроризму. В ведомстве напомнили гражданам о рисках сотрудничества с иностранными спецслужбами через интернет, мессенджеры и соцсети, подчеркнув, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске ФСБ задержала 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ. Она собирала сведения о военнослужащих через мессенджер, чтобы нанести ущерб безопасности Армии РФ. Сейчас против неё возбуждено уголовное дело.
